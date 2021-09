PACTE NOVATION : Quelles sont les tendances des langages de programmation les plus demandés dans les SI ?

Quelles sont les tendances des langages de programmation les plus demandés dans les SI ?

Il peut sembler un peu tiré par les cheveux de penser que les langages les plus demandés en 2020 seront les mêmes que ceux qui triompheront en 2021. Toutefois, si l'on examine les tendances et les modèles de l'indice TIOBE, il semble que les changements ne soient pas radicaux d'une année à l'autre.

Les langages les plus populaires chez le développeur web

Prenons l'exemple des cinq langues les plus populaires en 2020 selon l'indice TIOBE. La liste comprend des langages aussi connus que C, Java, Python, C++ et C#. À l'exception de Python, les quatre autres figuraient déjà dans le TOP 5 en 2015 et 2010. De plus, si l'on compare l'indice 2020 et 2019, le seul changement se situe entre C et Java, qui échangent leur place dans le classement.

Mais si l'on descend dans la liste, on constate une augmentation de la popularité de certains langages de, bien qu'ils ne soient pas encore parmi les premiers. R, par exemple, se distingue, passant de la 19e à la 9e place en un an. Au cas où vous ne le sauriez pas, R est un langage spécialisé dans les graphiques et le calcul statistiques. Il est sous licence libre GNU et a été développé en 1993 par Bell Labs, anciennement propriété d'AT&T et maintenant propriété de Lucent Technologies.

Les autres langages qui ont fait un grand bond en avant sont Swift et Perl. Le langage d'Apple, lancé en 2014, bondit de la 16e à la 12e place, tandis que Perl (1987) passe de la 20e à la 13e place.

Nous avons mentionné le TOP 5 brièvement parce qu'il n'est pas nécessaire de les présenter. Java est toujours un langage utilisé dans les applications professionnelles ou de recherche grâce à sa polyvalence et à la facilité de programmation dans ce langage. En outre, il reste le langage officiel d'Android, même s'il accorde de plus en plus d'importance à Kotlin. À titre de curiosité, Kotlin est classé 34e dans l'indice TIOBE.