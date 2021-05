PACTE NOVATION : Data Mining, comment analyser les sources de données dans un processus de Big Data ?

À l'ère moderne où le Big Data est devenu un enjeu de prime importance, l'exploration de données se présente comme un processus qui permet de définir des modèles utiles à partir d'une grande quantité de données. Dans les lignes à suivre, découvrez quelques techniques employées dans le Data Mining.

Le Big Data se présente comme une solution technologique qui offre la possibilité de faire à la fois la collecte, l'analyse, la comparaison, la reconnaissance, la classification et l'utilisation de différentes données telles que des discussions ou commentaires sur les sites sociaux, des images, des documents et autres types de fichiers. On désignera plus généralement par Big Data des ressources d'informations structurées ou non structurées qui, selon leurs qualités et leurs quantités, peuvent servir à apporter de la valeur ajoutée d'une manière ou d'une autre. L'exploitation de ces ressources va ainsi imposer l'utilisation d'outils analytiques de différents types.

Le développement des technologies de l'information a généré une quantité énorme de données dans divers domaines, données qu'il faut capter et stocker.Il a fallu donc imaginer des technologies et architectures massivement parallèles pour répondre au volume de données à capter en temps réel. Les moyens de stockage ont eux aussi évolué pour répondre à la volumétrie et la rapidité de manipulation sous l'impulsion des acteurs influenceurs du net qui ont fait naître le No SQL (Not Only SQL) pour digérer une information qui peut être un texte, une image, une vidéo, etc …L'idée est bien de permettre de stocker, de filtrer et de manipuler ces données précieuses afin de procéder à des prises de décision pointues. L'exploration de données se présente donc comme un processus d'extraction d'informations et de modèles utiles à partir de données précédemment stockées.

L'exploration de données est un processus logique qui est utilisé, comme le nom l'indique, pour parcourir une grande quantité de données afin de trouver des éléments utiles. Un objectif, entre autres, de cette technique est de mettre en place ou de trouver des modèles analytiques qui étaient auparavant inconnus. Une fois ces modèles trouvés, il peut en être fait usage pour prendre certaines décisions stratégiques afin de booster le développement des activités d'une entreprise ou autre entité. Les trois étapes impliquées dans le processus peuvent être listées comme suit :