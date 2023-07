PACTIV EVERGREEN INC. : BofA Securities neutre sur le dossier

Pactiv Evergreen Inc. est un fabricant et un distributeur de produits frais de restauration et de marchandisage alimentaire et de cartons de boissons fraîches en Amérique du Nord. Les produits de la société sont fabriqués à partir d'une gamme de substrats, notamment des résines, des bio-résines, des fibres végétales et du papier, ainsi que de l'aluminium. Elle opère dans trois segments : la restauration, le marchandisage alimentaire et le marchandisage de boissons. Le segment des services de restauration fabrique des récipients alimentaires, des tasses chaudes et froides, des couvercles, des assiettes, des bols, des couverts et des pailles, des emballages et des plateaux de cafétéria. Le segment du commerce alimentaire fabrique des récipients pour l'épicerie fine, la boulangerie, les produits et les applications de snacking ; des récipients pour micro-ondes pour les aliments frais, préparés et prêts à consommer ; et des plateaux pour la viande, la volaille et les œufs. Le segment du marchandisage des boissons est un fabricant de cartons frais pour les produits de boissons réfrigérés en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier