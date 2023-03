Analysis-Asset concerns weigh on U.S. regional bank deal talks

First Republic Bank et PacWest Bancorp font partie des banques qui se sont entretenues avec leurs pairs et des sociétés d'investissement au sujet d'éventuelles transactions, à la suite de la prise de contrôle de Silicon Valley Bank et de Signature Bank par les autorités de régulation américaines ce mois-ci, dans un contexte de fuite des déposants, selon certaines sources.

Les actions de First Republic ont chuté de 80 % depuis le 8 mars, date du début de la crise, et celles de PacWest de 65 %.

First Republic s'est refusée à tout commentaire. PacWest n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les cinq sources, qui travaillent dans ou avec de grandes banques et des sociétés de capital-investissement et qui ont examiné ce type d'opérations, ont déclaré à Reuters qu'elles avaient décidé de ne pas participer pour l'instant, de peur de subir des pertes dans les portefeuilles d'investissement et les portefeuilles de prêts.

Ils ont requis l'anonymat parce qu'ils n'étaient pas autorisés à discuter publiquement des délibérations confidentielles.

Les portefeuilles d'investissement dans lesquels les banques régionales ont décroché les dépôts de leurs clients comprennent principalement des bons du Trésor et d'autres titres, tels que des obligations hypothécaires.

Leur valeur est inférieure à celle que les banques leur attribuent dans leurs livres, en raison de la forte hausse des taux d'intérêt. Certains des portefeuilles de prêts de ces banques sont également sous l'eau, en raison des taux élevés et des craintes d'un ralentissement économique.

Les sources ont déclaré qu'elles étaient réticentes à participer à ces transactions en l'absence d'une garantie gouvernementale sur les pertes ou de perspectives plus favorables sur les taux d'intérêt.

Reuters n'a pas pu déterminer si des régulateurs bancaires avaient été sollicités par les prétendants pour garantir les pertes du portefeuille et s'ils le feraient.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), qui assure les dépôts et gère les redressements judiciaires, a indiqué vendredi aux banques qui envisageaient de proposer des offres pour la Silicon Valley Bank et la Signature Bank qu'elle envisageait de conserver certains des actifs qui sont sous le niveau de la mer chez les créanciers en faillite. Toutefois, ce type de garantie est généralement réservé aux banques reprises par la FDIC.

Un porte-parole de la FDIC n'a pas répondu à une demande de commentaire.

DE LOURDES PERTES

L'agence de notation Moody's Investors Service Inc a estimé vendredi que les pertes non réalisées sur le portefeuille d'investissements de First Republic représentaient 37,7 % des liquidités et des actions mises de côté pour absorber les pertes et a averti qu'il serait également difficile de vendre certains de ses prêts hypothécaires résidentiels sans perte.

"Une telle cristallisation des pertes, si elle devait se produire, pèserait très matériellement sur la rentabilité et le capital de la banque", a déclaré Moody's.

Un cadre bancaire qui a étudié une transaction avec First Republic a estimé que l'évaluation au prix du marché du portefeuille de prêts hypothécaires de la banque californienne dans le cadre d'une acquisition représenterait un coup dur pour l'acquéreur.

Le gouvernement devrait faciliter une telle transaction, a déclaré le cadre. Il pourrait le faire en accordant une certaine marge de manœuvre aux ratios d'endettement de l'acquéreur qui déterminent les niveaux d'endettement de la banque, ou en la soutenant d'une autre manière, a ajouté le dirigeant. Il n'était pas au courant de telles discussions.

L'incertitude quant aux perspectives en matière de taux d'intérêt constitue un autre obstacle à la conclusion d'un accord avec des banques régionales, a déclaré un avocat qui travaille sur des transactions impliquant des banques.

La Réserve fédérale décidera mercredi si elle augmentera encore ses taux dans sa lutte contre l'inflation. Les personnes qui étudient les transactions et tentent d'évaluer la valeur future des banques régionales espèrent obtenir des éclaircissements sur le degré d'agressivité de la banque centrale en matière de relèvement des taux d'intérêt, a déclaré l'avocat.

DES DIFFICULTÉS À SURMONTER

On ne sait pas combien de temps certaines banques régionales pourront se débrouiller sans accord.

Si les nouvelles mesures de soutien à la liquidité créées par le Trésor américain et les régulateurs dimanche dernier maintiennent les banques régionales à flot, la crise a éviscéré leur rentabilité et rendu difficile la poursuite de leurs activités habituelles, selon les analystes bancaires.

Les analystes de Bank of America ont écrit dans une note de recherche vendredi que les 30 milliards de dollars de dépôts que les principaux homologues de First Republic ont transférés par solidarité à la banque en difficulté ont contribué à stabiliser sa base de financement, mais ont peu contribué à ses bénéfices étant donné la fuite de certains de ses clients.

"Au-delà de la marque comptable, la valeur finale qu'un acheteur potentiel sera prêt à payer sera également influencée par son évaluation de la dépréciation potentielle de la franchise des clients de First Republic", ont écrit les analystes.