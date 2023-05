Exclusif : Les autorités américaines évaluent la possibilité d'une "manipulation" des actions bancaires - source

Les actions des banques régionales ont repris leur chute cette semaine après l'effondrement de First Republic Bank, le troisième créancier américain de taille moyenne à faire faillite en deux mois. Selon la société d'analyse Ortex, les vendeurs à découvert ont engrangé 378,9 millions de dollars de bénéfices sur papier pour la seule journée de jeudi en pariant contre certaines banques régionales.

L'augmentation de l'activité de vente à découvert et la volatilité des actions ont attiré l'attention des fonctionnaires et des régulateurs fédéraux et étatiques ces derniers jours, compte tenu des fondamentaux solides du secteur et des niveaux de capitaux suffisants, a déclaré la source, qui n'a pas été autorisée à s'exprimer publiquement.

"Les régulateurs et fonctionnaires fédéraux et des États sont de plus en plus attentifs à la possibilité d'une manipulation du marché en ce qui concerne les actions bancaires", a déclaré la source.

Les actions de PacWest Bancorp ont chuté de 57% jeudi, entraînant dans leur chute d'autres créanciers régionaux, après que la banque basée à Los Angeles a déclaré qu'elle était en pourparlers au sujet d'options stratégiques.