Le pétrole se dirige vers une troisième perte hebdomadaire consécutive alors que les inquiétudes économiques persistent

Le Brent a augmenté de 14 cents, soit 0,2%, à 72,64 dollars le baril à 0002 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain était en hausse de 17 cents, soit 0,3%, à 68,73 dollars le baril après quatre jours consécutifs de pertes.

Pour la semaine, le Brent devait clôturer en baisse de 8,7 %, tandis que le WTI devait clôturer en baisse de 10,5 %.

Les craintes d'une crise bancaire régionale aux États-Unis ont persisté, inquiétant davantage les marchés, après que PacWest Bancorp a déclaré qu'elle envisageait d'explorer des options stratégiques.

Les prix du pétrole ont également été affectés par le renforcement du dollar après que la Banque centrale européenne a relevé ses taux jeudi et signalé la nécessité d'un nouveau resserrement, un jour après que la Réserve fédérale américaine a également relevé ses taux.

Un billet vert plus fort rend le pétrole brut plus cher pour les acheteurs détenant des devises étrangères.

Toutefois, les investisseurs s'attendent désormais à ce que la Fed suspende ses hausses de taux lors de sa réunion de juin, après que la banque centrale américaine a baissé la mention selon laquelle elle "anticipe" d'autres hausses de taux dans sa déclaration de politique générale.

En Chine, l'activité des usines s'est contractée de manière inattendue en avril, en raison de la baisse des commandes et de la faiblesse de la demande intérieure qui a pesé sur le secteur manufacturier tentaculaire, mettant en péril les perspectives économiques plus larges pour le deuxième trimestre.

Les traders se concentrent maintenant sur la publication des données de l'emploi américain pour le mois d'avril plus tard dans la journée, espérant qu'elles pourraient aider à évaluer la santé de l'économie, ainsi que sur les commentaires sur la politique monétaire de James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, et de Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, lors de l'Economic Club of Minnesota.