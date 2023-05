Les actions des banques régionales américaines rebondissent, le plafond de la dette éclipsant la crise

Les actions des créanciers régionaux américains ont augmenté lundi, menées par un rebond de PacWest Bancorp, alors que les investisseurs ont tourné leur attention vers le débat sur le plafond de la dette américaine au lieu de la crise de confiance qui a conduit à l'effondrement de trois banques en deux mois.

Les actions des banques régionales ont bénéficié du fait que l'attention du marché s'est détournée de leurs problèmes au profit du débat sur le relèvement du plafond de la dette fédérale, a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez LPL Financial à Omaha.

"Nous avons survécu au week-end sans une calamité bancaire majeure, donc il y a un peu de soulagement avec les banques régionales qui rebondissent", a déclaré Detrick.

Les actions de PacWest Bancorp ont augmenté de 17,6 % mais sont restées en baisse de 77 % depuis le début de l'année. Western Alliance Bancorp a augmenté de 12 %, mais reste en baisse de 48 % depuis le début de l'année. Comerica Inc a augmenté de 7,3 %, Fifth Third Bancorp de 2,5 % et KeyCorp de 6,7 %. L'indice KBW des banques régionales a augmenté de 3,2 %, mais reste en baisse de 36 % depuis le début de l'année.

Le secrétaire adjoint au Trésor américain Wally Adeyemo

a rejeté

l'idée de frapper une pièce de platine pour éviter un défaut de paiement des États-Unis, déclarant que la seule solution viable était que le Congrès relève le plafond de la dette fédérale. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a également rejeté l'idée d'une pièce de monnaie en platine pour contourner le plafond de la dette et financer les dépenses du gouvernement.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs Michael Burry, qui s'est fait connaître par ses paris contre le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008,

a pris des positions

dans plusieurs banques régionales au cours d'un premier trimestre tumultueux pour le secteur, selon des documents boursiers publiés lundi.

Les positions de Scion Asset Managements de Burry comprenaient 150.000 actions de First Republic Bank, 250.000 actions de PacWest Bancorp, 850.000 actions de New York Community Bancorp, et 125.000 actions de Western Alliance Bancorp, ont montré les dépôts. La société de Burry a également pris une position dans Wells Fargo & Co. Les documents déposés ne précisent pas si M. Burry, largement connu sous le nom d'investisseur "The Big Short", avait déjà vendu ces actions à découvert.

vendues

Selon les documents déposés auprès des autorités de réglementation, les banques américaines ont vendu leurs actions au cours du premier trimestre, le secteur étant ébranlé par une crise déclenchée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

La société, fondée par le milliardaire Ray Dalio, a réduit à zéro sa participation dans cinq géants bancaires américains : JPMorgan & Co , Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley. Il a également réduit de moitié son exposition à Citigroup Inc, comme le montrent les documents déposés.

Pendant ce temps, Greg Becker, ancien PDG du créancier en faillite Silicon Valley Bank, s'est excusé lors d'un témoignage devant le Congrès pour son effondrement "dévastateur" tout en citant la hausse des taux d'intérêt et les médias sociaux comme causes principales de sa disparition.

La banque était attentive aux préoccupations des régulateurs concernant sa gestion des risques et s'efforçait de résoudre les problèmes lorsqu'une ruée bancaire "sans précédent" a conduit à sa faillite, a écrit M. Becker dans un témoignage préparé et publié lundi par la commission bancaire du Sénat.

M. Becker

témoignera

devant la commission bancaire du Sénat mardi, aux côtés de Scott Shay et d'Eric Howell, respectivement ancien président et ancien président de Signature Bank. Les régulateurs

avaient fermé la banque Signature

le 12 mars après avoir rencontré des problèmes de liquidités suite à la faillite de SVB deux jours plus tôt. La First Republic Bank est la troisième et la plus importante faillite bancaire depuis la crise financière de 2008. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru et de Chibuike Oguh à New York ; rédaction d'Arun Koyyur et de David Gregorio)