Les banques chutent, la SVB suscitant des craintes plus générales sur le secteur

Par Sinéad Carew

Les actions de SVB, dont les segments opérationnels comprennent Silicon Valley Bank, ont mené les baisses, avec une baisse de 43,8% à 150,62 $ après avoir annoncé la vente d'actions de 1,75 milliard de dollars mercredi en fin de journée, alors qu'elle lutte contre les brûlures de trésorerie dues à la baisse des dépôts des startups qui luttent contre une sécheresse de financement du capital-risque.

La deuxième plus grande baisse de l'indice S&P 500 a été une autre banque basée à San Francisco, First Republic, qui a perdu 14,1% après avoir atteint son plus bas niveau depuis octobre 2020. Zion Bancorp a également perdu 8,2 %.

L'indice KBW des banques régionales était en baisse de 6,0% après avoir atteint son plus bas niveau depuis janvier 2021.

"L'augmentation de la Silicon Valley a rendu tout le monde nerveux au sujet des niveaux de capital des gens et de ce que font les dépôts. Beaucoup d'investisseurs institutionnels ne sont pas très enthousiastes à l'idée de détenir certaines banques en ce moment", a déclaré R.J. Grant, responsable du trading chez Keefe, Bruyette & Woods à New York.

"Les gens paniquent parce que la Silicon Valley a toujours été une banque très solide et bien gérée. Si elle a des problèmes en ce moment, les gens se demandent ce qu'il en est des autres banques qui sont de moindre qualité et qui n'ont pas la réputation de la Silicon Valley Bank".

Les investisseurs étaient également aux prises avec le déclin du prêteur axé sur les cryptomonnaies Silvergate Capital, qui a déclaré au début du mois qu'il évaluait sa capacité à fonctionner en tant qu'entreprise en activité.

Silvergate a perdu 20,7 % jeudi après avoir confirmé mercredi en fin de journée qu'elle prévoyait de mettre fin à ses activités et de procéder à une liquidation volontaire après avoir essuyé des pertes à la suite de l'effondrement de l'échange de crypto-monnaies FTX.

Les actions de la banque Signature, homologue de Silvergate, ont baissé de 8,1 %.

Les plus grandes banques américaines n'ont pas été épargnées par les craintes : JPMorgan a perdu 3,9 % et Bank of America 4,4 %.

La plus petite banque, PacWest Bancorp, a perdu 18,0 %.