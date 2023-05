Les banques régionales américaines en hausse pour tenter de surmonter la crise de confiance

Les actions des créanciers régionaux américains ont progressé lundi, grâce au rebond de PacWest Bancorp, les investisseurs tentant de surmonter la crise de confiance provoquée par l'effondrement de trois banques en l'espace de deux mois.

PacWest a augmenté de 8,4 %, tandis que Western Alliance Bancorp, Fifth Third Bancorp, Comerica Inc et KeyCorp ont progressé de 2 à 6 %. L'indice KBW des banques régionales, qui avait perdu 13,7 % depuis le début du mois, a progressé de 2 %.

Les difficultés du secteur ont commencé en mars lorsque la Silicon Valley Bank a fait faillite, suivie rapidement par la Signature Bank. Puis, en mai, First Republic s'est effondrée, créant un cercle vicieux qui a poussé les autorités de régulation à intervenir.

Cependant, les investisseurs sont restés méfiants face aux assurances données par les analystes et les régulateurs sur la stabilité des banques régionales, malgré l'augmentation des dépôts.

La dernière en date est celle de Janet Yellen, secrétaire au Trésor, qui a déclaré samedi que presque toutes les banques avaient accès à des liquidités suffisantes, mais a averti que la pression exercée sur les bénéfices pourrait conduire à la conclusion de quelques accords de taille moyenne.

"Nous n'avons pas encore vu de retombées majeures sur l'économie au sens large... et restons optimistes sur le fait que les risques sont isolés et non systémiques", a écrit Larry Adam, directeur des investissements de Raymond James, dans une note à ses clients.

Les dépôts dans les banques américaines ont atteint 17,16 billions de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 mai, soit une hausse d'environ 67 milliards de dollars, ce qui représente la première augmentation en quatre semaines, selon l'aperçu hebdomadaire des actifs et des passifs du système bancaire établi par la Fed vendredi.