Les créanciers régionaux américains gagnent peu à peu du terrain après une liquidation brutale

Western Alliance et PacWest Bancorp ont mené les gains, augmentant respectivement de 13,4 % et 12,3 %, tandis que Zion Bancorp, Keycorp, First Horizon Corp, Comerica Inc et PNC Financial ont augmenté entre 2,5 % et 6,6 %.

Les dirigeants de Wall street et les analystes bancaires ont exhorté les régulateurs à mieux protéger les dépôts bancaires et à envisager d'autres mesures de soutien, estimant que seule une intervention forte pourrait mettre fin à la crise bancaire, alors que la First Republic Bank est devenue le troisième grand créancier à avoir fait faillite depuis le mois de mars.

L'indice KBW des banques régionales a plongé d'environ 31 % cette année, le secteur étant confronté à l'inquiétude croissante des investisseurs, qui ont perdu des milliards de dollars en valeur de marché ces dernières semaines. L'indice a perdu 12,1 % depuis le début du mois.

"Vous êtes clairement dans une situation où le marché sonde les maillons les plus faibles après Silvergate, Silicon Valley Bank et First Republic", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez l'agent de change AJ Bell.

PacWest, dont les actions ont chuté de 86 % cette année, a déclaré mercredi en fin de journée qu'elle était en pourparlers avec des partenaires et des investisseurs potentiels afin d'évaluer les options stratégiques qui s'offrent à elle.

Par ailleurs, le groupe canadien Banque Toronto-Dominion a annulé jeudi son projet de rachat de First Horizon pour un montant de 13,4 milliards de dollars, invoquant l'incertitude quant à la date d'approbation de l'opération par les autorités de régulation. Les actions de la banque ont plongé pour clôturer en baisse de 33 %.

Les actions de Western Alliance ont réduit leurs pertes après avoir chuté de près de 60 % à la suite d'un rapport du Financial Times selon lequel le prêteur étudiait des options stratégiques, y compris une vente potentielle de tout ou partie de ses activités. La banque a démenti l'information du FT.