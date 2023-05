Les traders d'options restent méfiants à l'égard des banques régionales après le sauvetage de First Republic

La volatilité implicite à 30 jours de l'ETF SPDR S&P Regional Banking - une mesure des fluctuations de prix attendues à court terme - n'a baissé que de deux points environ lundi par rapport à la semaine précédente, même après que JPMorgan Chase & Co soit sorti vainqueur de la vente aux enchères du week-end pour First Republic Bank.

L'indice s'est récemment établi à 36, bien loin du sommet de 82 atteint à la mi-mars lorsque les marchés ont été ébranlés par la double faillite des créanciers Silvergate et Silicon Valley Bank, mais bien plus haut que sa moyenne de 23 pour la période janvier-février.

En comparaison, les opérateurs semblent être optimistes quant aux perspectives des plus grandes banques du pays, qui sont considérées comme moins vulnérables au type d'effondrement qui a ébranlé leurs homologues régionales.

La volatilité implicite à 30 jours du fonds Financial Select Sector SPDR Fund's, qui compte certaines des plus grandes banques américaines parmi ses principales positions, est revenue à son niveau d'avant l'apparition, au début du mois de mars, des premiers signes de difficultés chez Silvergate et Silicon Valley Bank, aujourd'hui disparues.

Les traders qui avaient acheté des options d'achat à la hausse sur les banques régionales vendredi ont semblé abandonner ces positions, le sauvetage de First Republic mis au point par les autorités de régulation n'ayant pas réussi à catalyser un rallye dans le secteur des banques à moyenne capitalisation.

"Vous avez eu un positionnement haussier vendredi", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna. "Je pense en fait que ces acheteurs d'options d'achat de vendredi attendaient peut-être une réaction un peu plus positive", a-t-il ajouté.

Les actions de l'ETF SPDR S&P Regional Banking étaient en baisse de 2% à 41,70 dollars dans les échanges de l'après-midi.

Au niveau des actions individuelles, les traders se sont concentrés sur le créancier régional PacWest Bancorp lundi. Les actions de PacWest ayant baissé de 7%, les options de vente, généralement utilisées pour les paris baissiers, ont été plus nombreuses que les options d'achat, généralement utilisées pour les paris haussiers, dans une proportion de 4 contre 1, selon les données de Trade Alert.