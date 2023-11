PacWest Bancorp est une société holding bancaire. La société, par l'intermédiaire de sa filiale, Pacific Western Bank, se concentre sur la fourniture de services bancaires aux entreprises et de gestion de trésorerie aux petites entreprises, aux entreprises de taille moyenne et aux entreprises financées par le capital-risque. La société opère à travers trois segments : Commercial Banking, Civic Financial Services (Civic), et Others. Les principales activités de Commercial Banking sont la collecte de dépôts de particuliers et d'entreprises, l'octroi et la gestion de prêts et de crédits-bails et l'investissement dans des titres de placement. Dans le cadre de Civic, l'activité principale de la société est le financement de propriétés d'investisseurs non occupées par leurs propriétaires et destinées à des fins commerciales. Le portefeuille de prêts et de baux de la société se compose principalement de prêts hypothécaires immobiliers, de prêts à la construction immobilière et de prêts fonciers, ainsi que de prêts et de baux commerciaux. Ses activités de prêt comprennent des prêts hypothécaires immobiliers, des prêts à la construction immobilière, des prêts et des baux commerciaux, ainsi que des prêts hypothécaires résidentiels unifamiliaux achetés.

Secteur Banques