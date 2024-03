Pagaya Technologies Ltd est une société basée en Israël. Elle est principalement engagée dans l'industrie des technologies financières (FinTech). La société développe la science des données, l'apprentissage automatique et l'analyse de la technologie AI (Intelligence Artificielle), permettant des évaluations précises et en temps réel du crédit des clients. Les clients de la société sont des sociétés de prêt qui, en se connectant au réseau AI Pagaya, ont la possibilité de découvrir et d'approuver de nouveaux clients qui répondent à leurs critères de crédit. Grâce aux solutions de l'entreprise, ses clients acquièrent un client sans risque excessif. Pagaya Technologies Ltd fournit une technologie qui permet d'obtenir des prêts tels que des prêts personnels, des prêts automobiles et des prêts pour cartes de crédit. L'entreprise sert ses clients dans le monde entier.

