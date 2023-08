Page Industries Limited est une société indienne entièrement intégrée de conception et de développement de produits, de fabrication, de vente et de marketing, de distribution, de vente au détail et de commerce électronique. La société détient une licence de JOCKEY International Inc. (USA) pour la fabrication, la distribution et la commercialisation de la marque JOCKEY en Inde, au Sri Lanka, au Bangladesh, au Népal, à Oman, au Qatar, aux Maldives, au Bhoutan et aux Émirats arabes unis. Elle est également titulaire de la licence de Speedo International Ltd. pour la fabrication, la commercialisation et la distribution de la marque Speedo en Inde. Les opérations de fabrication de la société s'étendent sur 15 complexes de fabrication à Bangalore, Hassan, Mysore, Gowribidanur, Tiptur et Tirupur. La société distribue ses produits dans toute l'Inde, notamment dans plus de 50 000 points de vente au détail répartis dans 1 800 villes et villages. Par l'intermédiaire de ses franchisés autorisés, la société possède environ 1 131 points de vente exclusifs (EBO), dont 48 EBO Jockey Femme et 71 EBO Jockey Junior.

Secteur Habillement et accessoires