La société cotée à Londres, qui aide à embaucher des cadres, des professionnels et du personnel de bureau, a déclaré que le bénéfice d'exploitation pour le semestre clos le 30 juin était de 115,3 millions de livres (139,2 millions de dollars), contre 64,3 millions de livres un an plus tôt.

(1 $ = 0,8282 livre)