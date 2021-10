Le rebond du marché de l'emploi s'est poursuivi en septembre

Zurich (awp) - Le marché du travail en Suisse a prolongé son rebond durant l'été, confirmant le mouvement initié depuis le début de l'année. Selon le cabinet de recrutement Michael Page, le nombre d'offres d'emplois publiées a augmenté de 5,7% entre août et septembre. Après neuf mois, la croissance s'est inscrite à 32,3%, un rythme deux fois supérieur à celui de la période d'avant la pandémie de Covid-19.

Entre août et septembre, toutes les régions de Suisse ont affiché une croissance des offres d'emplois, la palme en la matière revenant à l'Est du pays, zone incluant les deux demi-cantons d'Appenzell, ainsi que les cantons des Grisons, de St-Gall, de Schaffhouse et de Thurgovie, avec un bond de 7,3% (+32,6% depuis entre janvier et fin septembre), précise mardi Michael Page. Sur le Plateau Suisse (soit les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel, de Fribourg et de Soleure), la hausse s'est fixée à 7,1% (+33,3%).

Les régions du Nord (Argovie et les deux demi-cantons de Bâle), du Centre (demi-cantons de Nidwald et Obwald, ainsi que les cantons de Lucerne, Schwytz, Uri et Zoug), de l'Arc lémanique (cantons de Genève, de Vaud et du Valais) et de Zurich ont enregistré des progressions moindres, soit de 5,6%, 5%, 4,7% et 4%, respectivement. Depuis le début de l'année, les taux de croissances respectifs ont atteint, 29,1%, 39,8%, 33,9% et 28,4%.

En Suisse romande, le nombre d'offres d'emplois à cru entre août et septembre de 7%, alors que la hausse s'est portée à 5,5% outre-Sarine, la Suisse alémanique captant neuf postes publiés sur dix. Selon les catégories professionnelles, les annonces recherchent des spécialistes de la vente ont bondi de 10,1%, devant celles pour des gestionnaires de biens immobiliers et d'installations (+9,7%), des professionnels de la restauration (+9,6%), du personnel de la logistique (+9,5%) et des spécialistes en informatique (+9,2%).

Cité dans le communiqué, Yannick Coulange, directeur général de Pagegroup Suisse, juge "la croissance du nombre de postes publiés dans le secteur des ventes particulièrement positive". Elle illustre les anticipations des employeurs d'une hausse de la demande pour leurs produits et services.

vj/al