PageGroup prévoit une baisse du bénéfice d'exploitation annuel dans un contexte difficile

(Alliance News) - PageGroup PLC a fait état lundi d'une légère hausse de son bénéfice brut au premier trimestre, mais a noté qu'une toile de fond de marché difficile pourrait voir son bénéfice d'exploitation annuel en 2023 chuter de 29% par rapport à l'année précédente.

Le cabinet de recrutement a déclaré un bénéfice brut de 262,7 millions de livres sterling au premier trimestre 2023, en hausse de 1,8% par rapport aux 258,0 millions de livres sterling au même trimestre de 2022. Ce chiffre est toutefois en baisse de 2,4 % à taux de change constant.

La marge brute de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique - qui représente 55% de la marge brute du groupe - a augmenté de 12% pour atteindre 145,4 millions de livres sterling, contre 129,7 millions de livres sterling l'année précédente. La société basée dans le Surrey, en Angleterre, a déclaré qu'il s'agissait d'une performance record pour la région.

Toutefois, la marge brute de la région Asie-Pacifique a baissé de 15 % par rapport à l'année précédente, passant de 48,5 millions de livres sterling à 41,2 millions de livres sterling. Dans les Amériques, la marge brute a baissé de 0,7 % d'une année sur l'autre, tandis que la marge brute au Royaume-Uni a chuté de 9,4 % d'une année sur l'autre.

PageGroup a invoqué des "conditions de marché difficiles" pour expliquer la baisse de la marge brute.

Le directeur général, Nicholas Kirk, a déclaré : " Les conditions difficiles que nous avons observées vers la fin de l'année 2022 se sont poursuivies en 2023, avec des niveaux plus faibles de confiance à la fois des candidats et des clients, ce qui a entraîné des retards dans la prise de décision et des candidats plus réticents à accepter les offres. Reflétant l'incertitude, le recrutement temporaire a surpassé le recrutement permanent, les clients recherchant des options plus flexibles."

Le recrutement permanent a représenté 74% de la marge brute du groupe au cours du trimestre, contre 26% pour le recrutement temporaire. La marge brute du recrutement permanent a toutefois baissé de 3,1 % par rapport à l'année précédente, contre une croissance de 20 % pour le recrutement temporaire.

La marge brute du recrutement permanent s'élève à 195,7 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 202,0 millions de livres sterling. La marge brute du recrutement temporaire s'est élevée à 67 millions de livres sterling, contre 56 millions de livres sterling.

"En ce qui concerne l'avenir, l'incertitude macroéconomique et politique reste élevée dans la majorité de nos marchés. Toutefois, dans ce contexte, nous continuons à observer des pénuries de candidats et de bons niveaux de postes vacants. Compte tenu de notre modèle d'entreprise très diversifié et adaptable, avec une base de coûts qui peut être ajustée rapidement et un bilan solide, nous pensons que nous continuerons à obtenir de bons résultats malgré l'incertitude et, à ce stade précoce de l'année, nous prévoyons que le bénéfice d'exploitation de 2023 sera conforme au consensus compilé par l'entreprise de 140 millions de livres sterling", a poursuivi le PDG.

En 2022, le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 196,1 millions de livres sterling. Si les prévisions pour 2023 sont atteintes, cela représenterait une baisse de 29 % du bénéfice d'exploitation par rapport à 2022.

Les actions de la société cotée au FTSE 250 étaient en hausse de 0,5 % à 456,00 pence lundi matin à Londres.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.