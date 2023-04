PageGroup prévoit une chute de 29% de son bénéfice annuel en raison de conditions de marché difficiles

PageGroup s'attend désormais à ce que son bénéfice d'exploitation annuel soit conforme au consensus compilé par la société, soit 140 millions de livres (173,9 millions de dollars), bien en deçà des 196,1 millions de livres qu'il a déclarés pour l'exercice 2022.

L'inflation élevée et les craintes persistantes de récession ont contraint de nombreuses entreprises à supprimer des emplois ou à geler les embauches, et à préférer les embauches temporaires aux postes permanents pour tenter de minimiser les risques potentiels.

La baisse de confiance des candidats et des clients a entraîné des retards dans la prise de décision et les candidats sont plus réticents à accepter les offres, a déclaré le PDG Nicholas Kirk dans un communiqué.

La société FTSE midcap a également enregistré une baisse de 2,4 % de son bénéfice brut, à 262,7 millions de livres à taux de change constant, pour les trois mois se terminant le 31 mars, principalement en raison des performances de la région Asie-Pacifique.

La société, qui opère dans une quarantaine de pays, a déclaré que le bénéfice brut de son activité principale, le recrutement permanent, a chuté de 7,2 % au cours du premier trimestre, tandis que le recrutement d'emplois temporaires a bondi d'environ 15 %, une tendance observée en période d'incertitude économique.

(1 $ = 0,8054 livre)