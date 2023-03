PageGroup voit ses bénéfices et son chiffre d'affaires augmenter en 2022 ; les perspectives sont prudentes

(Alliance News) - PageGroup PLC a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation record en 2022, mais a averti qu'il restait un niveau élevé d'incertitude macroéconomique et politique dans la majorité de ses marchés.

La société de recrutement a fait état d'une augmentation de 17% de son bénéfice avant impôts en 2022. Ce chiffre est passé de 168,5 millions de livres sterling en 2021 à 194,4 millions de livres sterling en 2022.

La marge brute a bondi de 23 % pour atteindre 1,08 milliard de livres sterling - un record pour l'entreprise - contre 877,7 millions de livres sterling l'année précédente. Elle a également enregistré un bénéfice d'exploitation record de 196,1 millions de livres sterling, contre 168,5 millions de livres sterling en 2021.

Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 21 % pour atteindre 1,99 milliard de livres sterling, contre 1,64 milliard de livres sterling l'année précédente.

PageGroup a déclaré que la croissance du recrutement permanent a été plus forte au premier semestre de l'année, tandis que la croissance du recrutement temporaire s'est améliorée au second semestre, alors que les conditions commerciales sont devenues plus difficiles. Il a ajouté que, dans l'ensemble, les prix se sont améliorés alors qu'il a continué à voir des pénuries de candidats et des niveaux élevés de postes vacants dans la majorité de ses marchés.

Le directeur général, Nicholas Kirk, a déclaré : "Pour l'avenir, l'incertitude macroéconomique et politique mondiale reste élevée sur la majorité de nos marchés. Toutefois, dans ce contexte, nous continuons à observer des pénuries de candidats et de bons niveaux d'offres d'emploi. Compte tenu de notre modèle d'entreprise très diversifié et adaptable, avec une base de coûts variables et un bilan solide, nous pensons que nous sommes bien positionnés pour surmonter l'incertitude et continuer à fournir de solides rendements aux actionnaires".

La société basée dans le Surrey, en Angleterre, a proposé un dividende final de 10,76 pence par action, contre 10,30 pence l'année précédente. Si l'on y ajoute les paiements intermédiaires et spéciaux, le dividende total pour l'année s'élève à 42,38 pence, soit une hausse de 1,6 % par rapport aux 41,71 pence de l'année précédente.

Les actions de PageGroup étaient en baisse de 3,7 % à 456,60 pence jeudi matin à Londres.

