PagerDuty, Inc. : La baisse toujours d'actualité 22/02/2022 | 08:53 Tommy Douziech 22/02/2022 | 08:53 vente En cours

Cours d'entrée : 31.2$ | Objectif : 26.93$ | Stop : 34.74$ | Potentiel : 13.69% La tendance de fond est actuellement baissière sur le titre PagerDuty, Inc.. Cette dernière devrait se prolonger dans les séances à venir et ainsi déboucher sur des cibles baissières plus importantes.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 26.93 $. Synthèse D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est mauvais.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible. Sous-secteur Logiciel d'application Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PAGERDUTY, INC. -8.63% 2 730 ADOBE INC. -21.96% 208 756 WORKDAY INC. -21.49% 53 618 DATADOG, INC. -10.72% 49 617 AUTODESK, INC. -22.88% 47 699 ROPER TECHNOLOGIES, INC. -10.48% 46 448 ELECTRONIC ARTS INC. -1.95% 36 370 TWILIO INC. -39.88% 28 235 ANSYS, INC. -25.32% 26 138 SLACK TECHNOLOGIES, INC. 7.01% 25 933 - IFLYTEK CO.,LTD -3.31% 18 627

Données financières USD EUR CA 2022 279 M - 246 M Résultat net 2022 -75,5 M - -66,6 M Tréso. nette 2022 169 M - 149 M PER 2022 -27,1x Rendement 2022 - Capitalisation 2 730 M 2 730 M 2 408 M VE / CA 2022 9,19x VE / CA 2023 7,26x Nbr Employés 783 Flottant - Prochain événement sur PAGERDUTY, INC. 16/03/22 Année 2022 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Cloture 31,75 $ Objectif de cours Moyen 53,56 $ Ecart / Objectif Moyen 68,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jennifer Tejada Chairman & Chief Executive Officer Owen Howard Wilson Chief Financial & Accounting Officer Dan Alexandru Solomon Chief Technology Officer & Director Tim Armandpour Senior Vice President-Engineering Zachary A. Nelson Independent Director