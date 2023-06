PagerDuty, Inc. : TD Cowen optimiste sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2024 435 M - 405 M Résultat net 2024 -73,7 M - -68,7 M Tréso. nette 2024 545 M - 508 M PER 2024 -38,0x Rendement 2024 - Capitalisation 2 555 M 2 555 M 2 380 M VE / CA 2024 4,62x VE / CA 2025 3,87x Nbr Employés 1 166 Flottant 89,3% Graphique PAGERDUTY, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PAGERDUTY, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 27,75 $ Objectif de cours Moyen 33,77 $ Ecart / Objectif Moyen 21,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jennifer Tejada Chairman & Chief Executive Officer Owen Howard Wilson Chief Financial Officer Tim Armandpour Chief Technology Officer Sesh Tirumala Chief Information Officer Heather Hinton Chief Information Security Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PAGERDUTY, INC. 4.48% 2 555 ADOBE INC. 26.81% 195 750 WORKDAY INC. 28.67% 56 068 ROPER TECHNOLOGIES, INC. 4.79% 48 265 AUTODESK, INC. 8.79% 43 537 ELECTRONIC ARTS INC. 4.51% 34 823