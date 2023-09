PagerDuty, Inc. possède et exploite une plateforme numérique de gestion des opérations qui utilise des signaux numériques provenant de pratiquement n'importe quel système ou appareil doté d'un logiciel, les combine avec des données de réponse humaine et orchestre des équipes pour prendre les mesures en temps réel. Le portefeuille de produits de la société comprend la gestion d'astreinte, la réponse aux incidents, l'automatisation de l'exécution, la gestion intelligente des événements et l'analyse opérationnelle. Les plates-formes de la société comprennent la gestion des appels et des notifications, la réponse moderne aux incidents, l'automatisation du livre d'exécution, la gestion des événements, l'analyse opérationnelle, le routage des appels en direct, la plate-forme d'entreprise, la gestion des incidents mobiles, les témoignages de clients, les cas d'utilisation et le rundeck. La société propose une gamme de solutions, notamment DevOps, AIOps, Customer Service Ops, Security Incident Response, Critical Event Management et Service Ownership.

Secteur Logiciels