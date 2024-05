PagerDuty, Inc. est engagée dans une plateforme de gestion des opérations numériques qui gère les travaux urgents et critiques pour les entreprises numériques. La société recueille des données et des signaux numériques à partir de pratiquement n'importe quel système ou appareil doté d'un logiciel et tire parti de l'apprentissage automatique pour corréler, traiter et prédire les opportunités et les problèmes. En utilisant la réponse aux incidents, la gestion des événements et l'automatisation, l'entreprise réunit les bonnes personnes avec les bonnes informations afin qu'elles puissent résoudre les problèmes et agir sur les opportunités en quelques minutes ou secondes, où qu'elles se trouvent. Le PagerDuty Operations Cloud se compose de PagerDuty Incident Management, AIOps, Process Automation et Customer Service Operations. PagerDuty Incident Management fournit une vue en temps réel de l'état d'un service numérique tout en incorporant une réduction intelligente du bruit pour éliminer les faux positifs. PagerDuty Process Automation fournit un environnement centralisé de conception et d'exécution pour l'orchestration de flux de travail automatisés.

Secteur Logiciels