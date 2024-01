Pagero Group AB (publ) est une société suédoise de logiciels en tant que service qui fournit des services et des produits en nuage par le biais d'un modèle commercial par abonnement. Pagero fournit un réseau commercial intelligent qui relie les acheteurs et les vendeurs pour un échange automatisé, conforme et sécurisé de commandes, factures, instructions de paiement et autres documents commerciaux. Grâce à un réseau ouvert et à une large gamme d'applications à valeur ajoutée, Pagero aide les entreprises à rationaliser leurs processus de la commande à l'encaissement et de l'achat au paiement, tout en libérant tout le potentiel de données commerciales précises et fiables, quels que soient le lieu, le secteur, la taille ou les systèmes. La société est au service d'industries telles que les soins de santé, la fabrication, le secteur public et autres.

Secteur Logiciels