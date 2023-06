PagSeguro Digital Ltd. : New Street dégrade son opinion à neutre

PagSeguro Digital Ltd est un fournisseur de solutions technologiques financières. La Société se concentre principalement sur les micro-marchands, les petites et moyennes entreprises au Brésil. La Société offre de multiples solutions de paiement numérique, des paiements en personne par l'entremise de terminaux de point de vente que nous vendons à nos clients, des comptes numériques gratuits et des retraits de solde de compte. Son écosystème numérique de bout en bout permet à ses clients d'accepter des paiements et de gérer leurs activités. Il offre aux commerçants des solutions sûres, abordables, simples et mobiles pour accepter les paiements et gérer leur argent liquide via leurs comptes numériques PagSeguro, sans avoir besoin d'un compte bancaire. Son compte numérique offre plus de 30 méthodes d'encaissement et six options d'encaissement, dont sa carte prépayée PagSeguro, qui utilisent toutes une plateforme technologique exclusive et sont appuyées par les marques de confiance PagSeguro et UOL. Son écosystème numérique comprend également d'autres services financiers numériques, des outils de gestion d'entreprise et des fonctionnalités pour ses clients.