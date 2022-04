PagSeguro Digital Ltd. : Piper Sandler optimiste sur le dossier

Données financières BRL USD EUR CA 2021 10 269 M 2 188 M 2 016 M Résultat net 2021 1 207 M 257 M 237 M Tréso. nette 2021 1 362 M 290 M 267 M PER 2021 22,7x Rendement 2021 0,00% Capitalisation 27 644 M 5 891 M 5 427 M VE / CA 2021 2,56x VE / CA 2022 1,80x Nbr Employés 1 154 Flottant 54,5% Graphique PAGSEGURO DIGITAL LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PAGSEGURO DIGITAL LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Clôture 82,54 BRL Objectif de cours Moyen 154,17 BRL Ecart / Objectif Moyen 86,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Ricardo Dutra da Silva Co-Chief Executive Officer & Director Alexandre Magnani Co-CEO & Chief Operating Officer Artur Schunck Chief Financial & Accounting Officer Luiz Frias Chairman Noemia Gushiken Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PAGSEGURO DIGITAL LTD. -32.91% 5 891 BLOCK, INC. -21.96% 73 045 FISERV, INC. -4.54% 64 280 GLOBAL PAYMENTS INC. 2.13% 38 889 FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. 14.85% 20 024 NEXI S.P.A -33.27% 12 919