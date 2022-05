Pakistan Hotels Developers Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2022

Pakistan Hotels Developers Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 171,27 millions de PKR, contre 87,07 millions de PKR un an plus tôt. Les recettes se sont élevées à 151,69 millions de PKR, contre 77,04 millions de PKR l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 35 millions PKR, contre une perte nette de 7,13 millions PKR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 1,94 PKR, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 0,4 PKR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 1,94 PKR, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 0,4 PKR l'année précédente. Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 439,03 millions PKR par rapport à 213,82 millions PKR l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 388,46 millions de PKR, contre 189,18 millions de PKR l'année précédente. Le revenu net s'est élevé à 73,75 millions PKR, contre une perte nette de 25,91 millions PKR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 4,1 PKR, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 1,44 PKR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies a été de 4,1 PKR, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 1,44 PKR l'année précédente.