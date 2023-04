Exclusif : Le Pakistan passe sa première commande de pétrole brut russe à prix réduit

L'accord prévoit que le Pakistan n'achète que du pétrole brut, et non des carburants raffinés, et les importations devraient atteindre 100 000 barils par jour si la première transaction se déroule sans problème, a déclaré le ministre Musadik Malik à Reuters dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Nos commandes sont passées, nous les avons déjà passées", a-t-il déclaré.

"Oui, il est vrai que nous ne recevrons que du brut, pas de pétrole raffiné", a déclaré M. Malik en réponse à une question visant à confirmer l'exactitude des informations fournies par les sources.

Il a précisé que la Pakistan's Refinery Limited (PRL) raffinerait dans un premier temps le brut russe, et que d'autres raffineries seraient incluses ultérieurement après une période d'essai.

Le ministre russe de l'énergie, Nikolay Shulginov, a conduit une délégation à Islamabad en janvier pour discuter de l'accord, après quoi il a déclaré que les exportations de pétrole vers le Pakistan pourraient commencer après le mois de mars.