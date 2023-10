Pakistan Synthetics Limited est une société basée au Pakistan, qui se consacre à la fabrication et à la vente de capsules en plastique et de capsules couronne et de fibres discontinues de polyester. Les produits de la société comprennent les capsules couronne, la résine de polyéthylène téréphtalate (PET), la préforme PET, la capsule de fermeture en résine BOPET. Sa capsule couronne fournit aux embouteilleurs des solutions de bouchage qui permettent de décrocher, d'ouvrir en toute sécurité, d'obtenir des couples de retrait cohérents et conviviaux, des preuves d'effraction et d'optimiser les applications. Ses produits en PET sont utilisés pour les boissons gazeuses, les eaux plates, l'industrie des huiles comestibles et le secteur pharmaceutique. Les produits de bouchons de la société sont fabriqués sur des machines de moulage par compression.

Secteur Produits chimiques de base