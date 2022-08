Les principaux fournisseurs d'accès Internet pakistanais signalent une panne

Le réseau de fibre optique de l'entreprise publique Pakistan Telecommunication Company Ltd (PTCL) connaissait des défaillances et les utilisateurs des régions du nord et du centre du pays étaient donc confrontés à une panne, a-t-elle indiqué dans un tweet.

"En raison de fortes pluies et d'inondations, le réseau de fibre optique de PTCL connaît quelques défaillances techniques", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle s'efforçait de rétablir les services en priorité.

Les problèmes de PTCL ont eu un effet d'entraînement sur les autres fournisseurs de services, y compris les données cellulaires.

Telenor Pakistan, soutenu par la société norvégienne Telenor, a déclaré que son réseau Internet était hors service en raison d'un problème de réseau chez son fournisseur de services Internet.

Les utilisateurs pakistanais postant sur les médias sociaux se sont plaints que d'autres fournisseurs de télécommunication étaient également hors service, mais il n'y a pas eu de déclaration officielle reconnaissant la panne de la part d'autres entreprises que Telenor.

Des pannes d'Internet généralisées ont été signalées dans la capitale, Islamabad, et dans la ville orientale de Lahore, le deuxième plus grand centre urbain du Pakistan, où les utilisateurs de lignes fixes à large bande ainsi que les utilisateurs de réseaux cellulaires ont signalé des pannes de connectivité.

De multiples utilisateurs ont signalé que le plus grand fournisseur de télécommunications du Pakistan, Jazz, est resté opérationnel.