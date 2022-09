Les forces armées pakistanaises sauvent 2 000 personnes bloquées par des inondations historiques

Des pluies de mousson record et la fonte des glaciers dans les montagnes du nord ont provoqué des inondations qui ont tué au moins 1 208 personnes, dont 416 enfants, selon l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA).

Les Nations unies ont lancé un appel à l'aide de 160 millions de dollars pour faire face à ce qu'elles considèrent comme une "catastrophe climatique sans précédent", tandis que la marine pakistanaise s'est déployée à l'intérieur des terres pour mener des opérations de secours dans des zones qui ressemblent à une mer.

"Au cours des dernières 24 heures, 1 991 personnes bloquées ont été évacuées", ont déclaré les forces armées dans un communiqué, ajoutant que près de 163 tonnes de matériel de secours avaient également été livrées aux personnes touchées par les inondations.

Jeudi, l'armée a déclaré avoir évacué environ 50 000 personnes, dont 1 000 par voie aérienne, depuis le début des opérations de sauvetage.

Plusieurs vols d'aide humanitaire doivent arriver vendredi en provenance de pays du Moyen-Orient tels que le Qatar et les Émirats arabes unis, a déclaré le bureau des affaires étrangères du Pakistan.

Les responsables météorologiques prévoient davantage de pluies et d'inondations soudaines au cours du mois de septembre, les régions du sud se préparant à une montée des eaux de l'Indus.

Le Sindh, l'une des provinces les plus touchées, a demandé aux camps de secours de déployer des femmes médecins et des agents médicaux supplémentaires, afin de garantir des soins adéquats alors que davantage de femmes enceintes et de jeunes mères sont déplacées par les eaux.

La marine a transporté par avion plus de 150 personnes depuis des villages du district de Dadu, dans le Sindh, jeudi, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le Pakistan a reçu près de 190 % de pluie de plus que sa moyenne sur 30 ans au cours du trimestre allant de juin à août, totalisant 390,7 mm (15,38 pouces).