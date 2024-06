(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Christie Group PLC - Fournisseur londonien de services professionnels et financiers et de systèmes et services de stockage et d'inventaire pour l'hôtellerie, les loisirs et d'autres secteurs - publie un communiqué de presse pour les cinq mois se terminant le 31 mai. Le groupe déclare avoir continué à observer un environnement commercial plus positif pour ses activités de courtage transactionnel par rapport à celui du premier semestre 2023, ce qui se traduit par une amélioration de la performance d'une année sur l'autre pour la période. Maintient les attentes d'une amélioration de la performance en 2024, les revenus de PFS devant être pondérés vers le second semestre. Note que l'activité d'agence et de conseil s'est bien redressée, la facturation de l'activité transactionnelle au Royaume-Uni s'étant nettement améliorée par rapport à l'année précédente, avec le potentiel de se renforcer davantage à mesure que l'année progresse.

Palace Capital PLC - Investisseur immobilier basé à Londres - Prévoit une offre publique d'achat de 21,7 millions de livres sterling portant sur 8,7 millions d'actions à 250 pence chacune. Cette offre s'ajoute à l'autorisation de rachat d'actions accordée en décembre. Le président exécutif Steven Owen déclare : "Le format de l'offre publique d'achat offre une bonne flexibilité, permettant aux actionnaires qualifiés qui souhaitent réduire leur participation de le faire à un prix déterminé par le marché avec une prime, tout en permettant à ceux qui souhaitent conserver leur investissement actuel dans la société de le faire". ajoute-t-il : "Avec d'autres ventes de propriétés prévues pour la fin de l'année, nous prévoyons de réaliser d'autres retours sur investissement par le biais d'une offre publique d'achat supplémentaire, alors que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie pour les actionnaires."

PensionBee Group PLC - prestataire de services de retraite en ligne basé à Londres - annonce qu'il a atteint des actifs sous administration de plus de 5 milliards de livres sterling, atteignant 250 000 clients investis en juin 2024. Le directeur général Romi Savova parle d'une "étape importante". "La croissance continue de l'entreprise conformément à nos ambitions, démontrée par des actifs sous administration de 5 milliards de livres sterling, a été réalisée grâce à notre priorité de fournir un excellent service à la clientèle, notre plateforme technologique évolutive et notre produit innovant conçu pour répondre aux besoins de nos clients."

Ariana Resources PLC - société d'exploration de métaux précieux axée sur la ceinture métallogénique eurasienne du Téthysan - annonce l'achèvement d'une estimation révisée des ressources minérales de Dokwe North et de Dokwe Central, qui contiennent désormais 1,8 million d'onces d'or. Cette estimation des ressources est basée sur un examen détaillé de toutes les données de forage disponibles, acquises entre 2004 et 2023 au cours de dix phases de forage. Elle représente une augmentation de 40 % des ressources JORC 2012. Le directeur général Kerim Sener déclare : "La dernière estimation des ressources minérales du projet aurifère Dokwe démontre le potentiel considérable de cette importante opportunité d'exploration et de développement."

Ariana indique que des plans pour de nouvelles révisions de l'étude de préfaisabilité sont en cours. Sener ajoute : "En fin de compte, nous voyons une opportunité de définir un projet de développement de ressources de plusieurs millions d'onces à Dokwe."

Fair Oaks Income Ltd - investisseur basé à Guernesey et spécialisé dans les obligations de prêt collatéralisées - indique que le General Partner de FOMC III LP, le fonds maître de la classe d'actions 2021, prolonge la période d'engagement du fonds maître d'un an, jusqu'au 12 juin 2025. Le GP informe Fair Oaks que l'exercice est conforme à ses attentes selon lesquelles des rendements ajustés au risque attrayants continueront d'être disponibles à partir de prêts bancaires garantis de premier rang mondiaux détenus par le biais d'obligations de prêt collatéralisées pendant la période d'engagement prolongée.

First Class Metals PLC - Société canadienne d'exploration des métaux - Vente des propriétés McKellar et Enable au Seventy Ninth Group Ltd pour un montant total de 270 000 GBP. Parallèlement à la vente, un prêt de 12 mois de 230 000 GBP a été conclu avec le Seventy Ninth Group. Les fonds seront utilisés pour le fonds de roulement général et pour faire avancer les activités d'exploration sur les propriétés restantes de la FCM. Seventy Ninth Resources continue de procéder à des vérifications préalables sur d'autres actifs de la FCM, comme annoncé en avril.

ADM Energy PLC - société d'investissement dans les ressources naturelles - JKT Reclamation LLC a reçu son réservoir de mélange d'une capacité de 550 barils et les deux nouvelles pompes, qui seront installées sur le site dans les plus brefs délais. ADM détient une participation de 31 % dans JKT. JKT a lancé un programme de travail qui comprend la reconfiguration de la capacité de stockage existante, l'installation du nouvel équipement et d'autres projets destinés à améliorer la capacité de traitement et l'efficacité de l'installation de Wilson, dans l'Oklahoma. En outre, ADM reçoit 14 millions USD de JKT pour la production d'avril. ADM s'attend à ce que les niveaux de distribution de liquidités augmentent avec la production au cours des prochains mois. ADM recevra 42,0 % des distributions en espèces jusqu'à ce qu'elle ait reçu 356,3 millions USD et 31 % par la suite.

RTW Biotech Opportunities Ltd - fonds d'investissement, géré par RTW Investments LP, spécialisé dans l'acquisition d'actifs transformateurs dans le secteur des sciences de la vie - prend note de la déclaration faite mercredi par la plus grande société du portefeuille, Avidity Biosciences Inc., concernant les données initiales positives de son essai de phase 1/2 sur AOC 1020, une thérapie expérimentale qui cible DUX4, la cause première de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale. L'AOC 1020 démontre des réductions constantes et sans précédent de plus de 50 % dans les gènes régulés par DUX4, des tendances à l'amélioration fonctionnelle, ainsi qu'une sécurité et une tolérabilité favorables chez les personnes vivant avec la FSHD. Avidity prévoit d'accélérer le lancement des cohortes d'enregistrement dans son essai de phase 1/2. En avril, Avidity représentait un peu plus de 13 % de la valeur nette d'inventaire de RTW.

Guild Esports PLC - Entreprise d'esports basée à Londres - annonce son retour dans Apex Legends, un jeu multijoueur en ligne publié par Electronic Arts Inc et développé par Respawn Entertainment. La nouvelle équipe Apex Legends de Guild prévoit de participer à l'Esports World Cup Club Championship pour une part de la cagnotte de 20 millions de dollars par équipe.

Bezant Resources PLC - société d'exploration de cuivre et d'or avec des projets en Afrique, en Amérique du Sud et aux Philippines - Fait le point sur le projet Hope & Gorob Copper & Gold en Namibie. Des lettres de préparation ont été reçues des principaux entrepreneurs responsables de l'exploitation minière, de la construction de l'usine de traitement et du transport des concentrés, ainsi que des lettres d'intention et des offres de financement d'une alimentation électrique hybride renouvelable hors réseau pour le projet. Pendant que la licence principale est en attente, Bezant fait progresser tous les autres aspects techniques et environnementaux. Le président Colin Bird déclare : "Pour l'essentiel, tous les éléments nécessaires au lancement d'un nouveau projet sont en place". Et d'ajouter : "Le projet sera lancé avec une production de cuivre modeste et facilement réalisable, ainsi qu'avec un potentiel bien reconnu de développement d'une exploitation à moyenne échelle et, par conséquent, nous avons l'intention de consacrer les liquidités à un programme d'exploration important, dont le succès profitera à toutes les parties prenantes".

