Palace Capital plc est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Royaume-Uni. La société possède un portefeuille diversifié de biens immobiliers commerciaux au Royaume-Uni, dans des lieux sélectionnés en dehors de Londres. Elle détient un portefeuille diversifié dans différents secteurs, notamment les bureaux, l'industrie, la vente au détail, les loisirs, les entrepôts de vente au détail et le résidentiel. Elle investit dans les villes universitaires et les centres-villes dans différents secteurs, dans des bâtiments loués à des locataires multiples ou à des occupants uniques. La société possède un portefeuille d'environ 27 biens immobiliers. Le portefeuille de la société comprend 19 immeubles de bureaux avec 93 locataires, un immeuble industriel, deux immeubles de loisirs avec 22 locataires, quatre immeubles commerciaux avec 33 locataires et un entrepôt commercial avec deux locataires. Les filiales de la société comprennent Palace Capital (Leeds) Limited, Palace Capital (Properties) Limited, Palace Capital (Developments) Limited, Palace Capital (Halifax) Limited et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial