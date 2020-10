Palantir : Jefferies initie le suivi à l'achat

26/10/2020 | 16:47

Jefferies a initié lundi le suivi de Palantir, le spécialiste américain de l'analyse de données et de la sécurité récemment introduit en Bourse, avec une recommandation d'achat et un objectf de cours de 13 dollars.



'La plateforme de données de Palantir est tout simplement unique et souvent déployée pour des missions critiques qu'aucun autre concurrent n'est en mesure d'assurer', résume le broker dans une note de recherche.



S'il s'inquiète du risque de concentration de l'activité - sachant que les 20 principaux clients du groupe génèrent chacun une moyenne de 25 millions de dollars de chiffre d'affaires - Jefferies envisage un potentiel de croissance annuel à long terme d'au moins 30%, grâce à l'amélioration progressive du taux de pénétration du groupe de haute technologie.



Le courtier dit également percevoir un potentiel risque/rendement favorable et note que le titre se traite aujourd'hui bien en-dessous des multiples de valorisation de ses comparables.



Le titre affiche actuellement une hausse de plus de 2,5% à la Bourse de New York.



