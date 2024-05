Palantir Technologies Inc. développe des logiciels pour faciliter les enquêtes et les opérations antiterroristes. Elle a créé quatre plateformes logicielles principales, à savoir Palantir Gotham (Gotham), Palantir Foundry (Foundry), Palantir Apollo (Apollo) et Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP). Apollo est une couche de contrôle unique, agnostique, qui coordonne la livraison continue de nouvelles fonctionnalités, de mises à jour de sécurité et de configurations de plateforme, contribuant ainsi à assurer le fonctionnement continu des systèmes critiques. Gotham permet aux utilisateurs d'identifier des schémas cachés dans des ensembles de données, allant de sources de renseignement d'origine électromagnétique à des rapports d'informateurs confidentiels. Foundry transforme les modes de fonctionnement des organisations en créant un système d'exploitation central pour leurs données. AIP permet à l'entreprise de bénéficier d'un avantage responsable en matière d'intelligence artificielle (IA) en utilisant des composants de base conçus pour activer efficacement les grands modèles de langage (LLM) et d'autres formes d'IA au sein de n'importe quelle organisation.

Secteur Logiciels