Les actions de la société d'analyse de données Palantir bondissent de 22 % suite aux prévisions de bénéfices

L'action de Palantir Technologies a bondi de 22 % mardi, ce qui la met sur la voie de sa plus forte hausse en une journée depuis plus de deux ans, après que la société d'analyse de données a déclaré qu'elle prévoyait de réaliser des bénéfices chaque trimestre en 2023 et a fait état d'un intérêt massif pour sa nouvelle plateforme d'intelligence artificielle.

Le fabricant de logiciels d'analyse de données, connu pour son travail avec l'Agence centrale de renseignement des États-Unis, a publié lundi en fin de journée des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall street, portés par des projets plus importants de la part de clients commerciaux et gouvernementaux existants.

La première itération de la nouvelle plateforme d'IA générative de Palantir a suscité un intérêt "sans précédent" et sera mise à la disposition de certains clients ce mois-ci, a déclaré la société basée à Denver, dans le Colorado. La plateforme utilise la même technologie que ChatGPT, le populaire chatbot d'OpenAI.

L'envolée de mardi a conduit l'action de Palantir à son cours le plus élevé depuis la mi-février et porte son gain en 2023 à 49 %.

Le projet de Palantir de dégager des bénéfices trimestriels tout au long de l'année 2023, aidé par des réductions de coûts, lui ouvre la possibilité de rejoindre l'indice S&P 500, a écrit Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, dans une note client après la publication des résultats de la société.

En février, Palantir a annoncé qu'elle réduirait ses effectifs de 2 %, rejoignant ainsi plusieurs autres entreprises technologiques qui ont licencié des milliers de travailleurs sur fond d'inquiétude quant au ralentissement de l'économie.

Plus de 1,5 milliard de dollars d'actions de Palantir avaient été échangés mardi à la mi-journée, ce qui la place parmi les 12 valeurs les plus échangées de Wall street en termes de chiffre d'affaires. (Reportage de Noel Randewich ; Rédaction de Paul Simao)