Palantir Technologies Inc. se consacre à la création de logiciels destinés à faciliter les enquêtes et les opérations antiterroristes. Les trois principales plateformes logicielles de l'entreprise sont Palantir Gotham (Gotham), Palantir Foundry (Foundry) et Palantir Apollo (Apollo). Gotham permet aux utilisateurs d'identifier des schémas cachés dans des ensembles de données, allant des sources de renseignement d'origine électromagnétique aux rapports d'informateurs confidentiels. Il facilite également le transfert entre les analystes et les utilisateurs opérationnels, en aidant les opérateurs à planifier et à exécuter des réponses réelles aux menaces. Foundry transforme les modes de fonctionnement des organisations en créant un système d'exploitation central pour leurs données. Apollo est une couche de contrôle unique et agnostique qui coordonne la fourniture continue de nouvelles fonctionnalités, de mises à jour de sécurité et de configurations de plateforme, contribuant ainsi à assurer le fonctionnement continu des systèmes critiques et permettant à ses clients d'exécuter leurs logiciels dans pratiquement n'importe quel environnement.

Secteur Logiciels