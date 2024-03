Palantir Technologies Inc. a annoncé qu'elle avait été sélectionnée par l'Agence des systèmes d'information de la défense (DISA) pour fournir un prototype de gestion des combats électromagnétiques - aide à la décision interarmées (EMBM-J DS). Cet effort permettra au ministère de la défense de disposer d'une capacité logicielle de pointe pour soutenir les opérations interarmées sur le spectre électromagnétique (JEMSO). L'attribution du prototype de l'accord OTA (Other Transaction Authority) est d'une valeur de 9,8 millions de dollars sur douze mois.

Palantir travaillera en étroite collaboration avec le PEO Spectre de la DISA ainsi qu'avec l'USSTRATCOM, le commanditaire opérationnel, et les commandements de combat afin d'améliorer l'analyse des missions, l'élaboration des plans d'action et de manœuvre, l'analyse et la notation des plans d'action, les jeux de guerre et la production de produits. Ce prototype EMBM-J DS de niveau d'impact 6, basé sur le web, s'intégrera également aux outils et processus des services pour la gestion de la bataille électromagnétique, maximisant ainsi l'interopérabilité et la coordination au sein de la force interarmées. EMBM-J DS représente la phase suivante de l'investissement continu de Palantir dans les capacités d'exploitation du spectre et soutiendra les efforts de planification interarmées par le biais des processus de planification JEMSO.

Cette capacité est conçue pour s'intégrer aux outils et processus de gestion de la bataille électromagnétique fournis par les services, maximisant ainsi l'interopérabilité entre les JEMSOC des commandements de combat et des forces opérationnelles interarmées et leurs homologues au niveau des composantes.