Palantir Technologies : et Rio Tinto signent un partenariat d'entreprise pluriannuel

Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat d’entreprise pluriannuel portant sur sa solution Foundry Platform auprès de Rio Tinto (ASX : RIO), l’une des plus grandes entreprises minières et de métaux au monde.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210128006023/fr/

Description: Saguenay/IOC, Reclaimer, the port in Sept-Iles, Quebec, Canada Source: Rio Tinto Brand Bank Copyright © 2021 Rio Tinto

Le logiciel de Palantir intégrera des données brutes provenant d’une multitude de sources disparates, dans une représentation des opérations minières critiques. Rio Tinto sera en mesure de prendre des décisions et d’intervenir en utilisant une source unique de vérité, qui combine données opérationnelles et transactionnelles. Ces ressources de données seront disponibles, avec tous les contrôles nécessaires en matière de sécurité et de confidentialité, pour ses employés de première ligne et ses employés de bureau.

« Ce partenariat constitue une étape importante dans le cadre de notre transformation numérique ; en nous permettant de prendre des décisions prévisionnelles rapides sur l’ensemble de nos opérations, afin d’améliorer nos résultats en matière de sécurité, de coûts et de production », a déclaré Fay Cranmer, directeur des systèmes d'information chez Rio Tinto. « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Palantir dans le cadre de la délivrance collaborative de produits numériques, grâce à une technologie de données de premier ordre. »

Le nouveau partenariat pluriannuel avec Rio Tinto s’appuie sur plusieurs projets réussis d’intégration de données réalisés l’an dernier au sein de plusieurs unités commerciales, parmi lesquels : la transformation de Borates en une activité numérique sur la chaîne de valeur, la mise en relation d’individus avec des données dans le cadre des opérations souterraines de Rio Tinto, ainsi que l’aide apportée à la société concernant la sécurité et le bien-être de ses employés pendant la pandémie de COVID-19.

« Il s’agit d’un important partenariat sectoriel pour notre entreprise », a déclaré Shyam Sankar, directeur d’exploitation de Palantir. « Notre solution Foundry Platform est largement utilisée pour accélérer la livraison et optimiser les chaînes de valeur dans plusieurs secteurs commerciaux où la sécurité est primordiale. »

À propos de Palantir

Palantir Technologies Inc. est une société de logiciels qui conçoit des plateformes de données d’entreprise destinées à être utilisée par les organisations possédant des environnements de données complexes et sensibles. Qu’il s’agisse de fabriquer des automobiles et des avions plus sécurisés, de découvrir de nouveaux médicaments ou de combattre le terrorisme, Palantir aide ses clients des secteurs public, privé et à but non lucratif à transformer la manière dont ils utilisent leurs données. Un complément d’information est disponible sur www.palantir.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle qu’amendée, et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendée. Ces déclarations sont susceptibles de concerner, sans toutefois s’y limiter, les attentes de Palantir concernant les montants et les conditions du contrat, ainsi que les avantages attendus de ses plateformes logicielles. Les déclarations prévisionnelles sont par nature soumises à des risques et incertitudes, dont certains ne peuvent pas être prévus ni quantifiés. Les déclarations prévisionnelles se fondent sur les informations disponibles au moment de leur formulation, et sont basées sur les attentes actuelles ainsi que sur les convictions et hypothèses de la direction à cette date concernant les événements futurs. Les déclarations prévisionnelles sont assujetties à des risques et incertitudes, dont plusieurs impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Ces risques et incertitudes incluent notre capacité à répondre aux besoins uniques de notre client ; l’échec de nos plateformes à satisfaire nos clients ou à fonctionner comme souhaité ; la fréquence et la gravité de toute erreur de logiciel ou de mise en œuvre ; la fiabilité de nos plateformes ; ainsi que la capacité de nos clients à modifier ou résilier le contrat. Des informations supplémentaires relatives à ces risques et incertitudes ainsi qu’à d’autres sont incluses dans les dépôts effectués auprès de la Securities and Exchange Commission de temps à autre. Sauf si les lois en vigueur l'exigent, nous ne nous engageons en aucune manière à mettre à jour ou à revoir publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210128006023/fr/