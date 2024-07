Palantir : Wedbush maintient son opinion sur le titre

Le 18 juillet 2024

Wedbush Securities envisage un cours de Bourse de 50 dollars pour le titre à horizon 2025 en cas de scénario optimiste ('bull case').



Le broker américain - qui qualifie le spécialiste de l'analyse prédictive de 'Lionel Messi de l'IA' - estime que le groupe de Denver est bien placé pour tirer son épingle du jeu d'un marché qu'il évalue à quelque 1.000 milliards de dollars.



'Chaque plateforme composant le portefeuille de Palantir répond à des besoins et des capacités spécifiques, qui visent toutes à proposer des outils d'IA et d'apprentissage automatique dédiés à l'analyse de données, aux tâches collaboratives et à l'optimisation opérationnelle au sein de différents secteurs', explique le courtier.



Wedbush - qui maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 35 dollars sur le titre - estime que ces moteurs de croissance sont encore mal compris par le marché, bien que le titre ait grimpé de 64% cette année, contre un gain de 15% pour le secteur des logiciels.



