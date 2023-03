Palantir : contrat de 99 M$ avec le département d'Etat US

Palantir Technologies a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par le Département d'État afin de fournir au Bureau des services médicaux (MED) une plate-forme de gestion des données baptisée Axiom. Le contrat est estimé à 99,6 M$ sur cinq ans.



'Axiom fournira au MEB une image opérationnelle commune afin de mieux protéger le personnel diplomatique et leurs familles grâce à une prise de décision fondée sur des données', indique Palantir.



'Le personnel diplomatique américain est l'une des premières lignes d'engagement entre les États-Unis et le reste du monde, et assurer leur sécurité et leur santé est primordial pour faire progresser les relations internationales', explique Akash Jain, président de Palantir USG.



'Nous sommes honorés d'apporter le logiciel éprouvé de Palantir au Département d'État pour améliorer comprendre et gérer de manière proactive les opérations qui aident à protéger ces personnes et leurs familles à l'étranger ', a-t-il ajouté.



