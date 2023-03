Palantir : contrat renouvelé en Australie

Palantir a annoncé vendredi avoir renouvelé son contrat avec le Centre australien des rapports et des analyses des transactions (Austrac), que la société américaine aide à traiter des données financières dans ses enquêtes criminelles.



Depuis 2017, Palantir aide l'Austrac à optimiser l'utilisation des données afin de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres formes graves de criminalité.



L'Austrac utilise les plateformes logicielles Gotham et Foundry de Palantir pour intégrer et fusionner des données à grande échelle dans l'ensemble de son organisation, ce qui lui permet d'optimiser sa prise de décision.



