Palantir et le ministère de la Transformation numérique de l'Ukraine concluent un partenariat de reconstruction

Palantir Technologies Inc et le ministère ukrainien de la Transformation numérique ont annoncé aujourd’hui un partenariat qui permettra à la technologie de l’entreprise de soutenir la défense et la reconstruction du pays à la suite de l’invasion russe.

Le Mémorandum d’accord ouvrira la voie à une coopération dans des domaines critiques tels que le catalogage et l’évaluation des dommages causés aux bâtiments et aux infrastructures, et l’utilisation de logiciels pour optimiser la reconstruction.

Palantir, société de logiciels et principal fournisseur de solutions cloud, renforcera son soutien en tant que partenaire stratégique de l’Ukraine dans toute une série de domaines afin d’atteindre les objectifs communs suivants :

améliorer les capacités numériques des services publics électroniques assurant la défense et la reconstruction de l’Ukraine ;

soutenir et coordonner la reconstruction numérique de l’Ukraine ;

consolider les efforts dans le domaine de la numérisation, des innovations numériques et de l’intégration de l’Ukraine dans le marché international ; et

promouvoir la mise en œuvre de projets avec le soutien des forces armées ukrainiennes.

L’entreprise aidera l’Ukraine à devenir un leader numérique en Europe. En collaboration avec les forces armées ukrainiennes, Palantir contribuera à l’échange de données et d’expériences dans la mise en œuvre de technologies de pointe.

« C’est un honneur pour nous de continuer à développer des partenariats avec une entreprise d’un tel niveau. Palantir contribue déjà à la victoire de l’Ukraine en partageant ses outils et ses renseignements. Nous sommes ravis de passer à une nouvelle étape de la coopération dans le cadre du redressement de l’Ukraine. Avoir une présence sur le terrain ici depuis l’invasion à grande échelle est également lourd de sens pour l’économie et la construction d’une nouvelle image de l’Ukraine à l’étranger : audacieuse et numérique », –Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre chargé des innovations, du développement de l’éducation, des sciences et des technologies et ministre de la Transformation numérique de l’Ukraine.

« Nous avons réussi à créer un point d’entrée pour Palantir par l’intermédiaire du ministère de la Transformation numérique et à stimuler sa coopération avec plusieurs institutions gouvernementales ukrainiennes. Palantir étant un instrument de renseignement assez polyvalent, nous observons un très grand intérêt pour sa mise en œuvre. En élaborant un plan de relance solide, nous explorerons ensemble la possibilité d’introduire Palantir comme l’un des principaux outils de la reconstruction numérique pour analyser les données liées à l’infrastructure et à la planification urbaine », –George Dubynskyi, vice-ministre ukrainien de la Transformation numérique.

« Qu’il s’agisse d’aider les vaillantes forces ukrainiennes à résister à l’agression de Poutine, de soutenir la réinstallation de leurs proches ou d’aider à la reconstruction civile du pays, Palantir est aux côtés de l’Ukraine et de son peuple. L’accord conclu aujourd’hui contribuera à faire en sorte qu’après la victoire vienne la prospérité », –Louis Mosley, premier vice-président pour l’Europe, Palantir

Alex Karp, PDG de Palantir, a été le premier PDG occidental à rendre visite au président Zelenskyy en Ukraine après le déclenchement de la guerre. Depuis, les employés de Palantir aident le gouvernement ukrainien dans ses efforts sur le terrain, en travaillant main dans la main avec leurs homologues ukrainiens.

Le soutien de Palantir à l’Ukraine comprend la fourniture de logiciels aux forces ukrainiennes et l’aide à la réinstallation de réfugiés ukrainiens, dont 110 000 au Royaume-Uni.

À propos de Palantir Technologies Inc.

Les logiciels fondamentaux de demain. Livrés aujourd’hui. Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante https://www.palantir.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée. Ces déclarations peuvent concerner, sans s’y limiter, les attentes de Palantir concernant le montant et les conditions du contrat et les avantages attendus de nos plateformes logicielles. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des risques et à des incertitudes, dont certains ne peuvent être prédits ou quantifiés. Les déclarations prospectives sont basées sur les informations disponibles au moment où elles sont faites et sont fondées sur les attentes actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction à ce moment-là en ce qui concerne les événements futurs. Ces déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances indépendants de notre volonté. Ces risques et incertitudes comprennent notre capacité à répondre aux besoins spécifiques de nos clients, l’incapacité de nos plateformes à satisfaire nos clients ou à fonctionner comme prévu, la fréquence ou la gravité des erreurs de logiciel et de mise en œuvre, la fiabilité de nos plateformes et la capacité de nos clients à modifier ou à résilier le contrat. Des informations supplémentaires concernant ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, sont comprises dans les documents que nous déposons périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes). Sauf si la loi l’exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230525005322/fr/