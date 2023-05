Palantir prévoit de réaliser des bénéfices tous les trimestres en 2023 après un premier trimestre en hausse

Les actions de la société, connue pour son travail avec l'Agence centrale de renseignement des États-Unis, ont augmenté de 11,3 % dans les échanges après la cloche.

Le mois dernier, la société a lancé une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle générative qui fonctionne sur la même technologie que celle qui est à l'origine de ChatGPT.

L'intérêt pour la nouvelle plateforme a été "différent de tout ce que nous avons vu", a déclaré le PDG Alexander Karp dans une lettre aux actionnaires, ajoutant que la plateforme d'IA peut aider les militaires à cibler leurs ennemis.

La première itération de la plateforme sera mise à la disposition de certains clients ce mois-ci.

Il s'agit notamment de "l'une des plus grandes compagnies d'assurance au monde" et de clients dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et de la sécurité, a déclaré à Reuters Ryan Taylor, Chief Revenue Officer, qui a déclaré dans une interview en février que Palantir cherchait à intégrer des technologies d'IA générative dans son logiciel.

Palantir ne s'attend toutefois pas à ce que la plateforme commence à générer des revenus tout de suite. Le directeur financier David Glazer a déclaré que l'entreprise s'efforçait d'attirer davantage de clients.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 528 à 532 millions de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de 536,2 millions de dollars, selon les données de Refinitiv. Ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année sont toutefois largement conformes aux estimations.

L'entreprise continue de resserrer ses dépenses en matière d'informatique dématérialisée et investit dans des domaines de prédilection tels que l'intelligence artificielle, a déclaré M. Glazer. En février, elle a annoncé qu'elle réduirait ses effectifs de 2 %.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 18 % pour atteindre 525,2 millions de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 505,6 millions de dollars.

La société reste optimiste sur la demande pour ses propositions aux États-Unis, mais a fait face à des défis dans "certains domaines" à l'international, a déclaré Taylor, sans élaborer.