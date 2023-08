Palantir Technologies Inc. construit des plateformes logicielles pour les institutions. La société opère à travers deux segments : Commercial et Gouvernemental. Le segment commercial sert des clients travaillant dans des industries non gouvernementales. Le segment gouvernemental sert des clients qui sont des agences du gouvernement fédéral des États-Unis et des gouvernements non américains. La société a construit deux plateformes logicielles : Palantir Gotham (Gotham) et Palantir Foundry (Foundry). Sa plateforme logicielle Gotham, qui est construite pour les analystes des agences de défense et de renseignement. Gotham permet aux utilisateurs d'identifier des modèles cachés dans des ensembles de données, allant des sources de renseignement électromagnétique aux rapports d'informateurs confidentiels, et aide le personnel militaire des États-Unis et des pays alliés. Sa plateforme logicielle Foundry crée un système d'exploitation central pour les données de l'organisation. Les utilisateurs individuels peuvent intégrer et analyser les données.

Secteur Logiciels