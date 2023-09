Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) (« Palantir ») et Gemelli Generator Real World Data (RWD), un centre de recherche de la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS (« Policlinico Gemelli »), ont annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat pour mettre en œuvre des solutions de recherche en médecine numérique utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer les soins aux patients et les résultats en matière de santé.

Generator RWD, le centre de recherche numérique du Policlinico Gemelli utilisera Palantir Foundry comme l'une des principales plateformes habilitantes pour gérer toute l'ampleur et la complexité des données de santé. Les capacités de Foundry en IA seront utilisées pour générer des preuves concrètes (Real World Evidence) appuyant la recherche clinique et translationnelle qui permettra de découvrir des médicaments et des indications, d'améliorer les soins aux patients et de développer des solutions de médecine numérique pour la recherche en matière de santé en Italie et dans le cadre de leurs partenariats à l'échelle mondiale.

Le logiciel de Palantir va accroître les capacités de Generator RWD et de son réseau de partenaires en cherchant à renforcer l'exploitation des données et obtenir ainsi de nouvelles connaissances dans plusieurs domaines de la recherche en santé.

« Les soins de santé sont en pleine transformation grâce à la puissance des données et de l'IA, et cette tendance va aller en s'accélérant. De plus en plus d'acteurs du secteur exercent cette puissance pour découvrir de nouvelles thérapies, améliorer les soins aux patients et accroître l'efficacité et l'efficience des traitements », a déclaréAndrea Galvagni, responsable pour l'Italie chez Palantir. « Chez Palantir, nous sommes fiers de soutenir des institutions de renommée mondiale telles que le Policlinico Gemelli en leur fournissant la technologie nécessaire pour mener à bien leurs missions les plus critiques ».

« Les preuves concrètes (Real World Evidence) gagnent constamment du terrain pour soutenir la recherche dans le domaine de la santé. En intégrant Foundry dans le cadre du développement créé au Generator RWE, nous visons à accélérer nos cycles de recherche afin d'obtenir de meilleurs résultats et plus rapides », a déclaré Vincenzo Valentini, directeur scientifique de Gemelli Generator Research Facility.

« La valeur ajoutée du logiciel de Palantir et ses compétences approfondies en matière d'innovation basée sur les données, enrichiront la gamme de produits et de services que nous proposons dans le cadre de projets de co-création avec nos partenaires industriels », a déclaré Alfredo Cesario, directeur général de Gemelli Digital Medicine & Health.

À propos de Palantir Technologies Inc.

Le logiciel fondamental de demain. Livré dès aujourd'hui. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site https://www.palantir.com.

À propos du Policlinico Gemelli

Gemelli Generator est un centre innovant aux compétences pluridisciplinaires, qui naît de la prise de conscience du besoin d'outils capables de collecter, de stocker et d'analyser l'énorme quantité de données générées quotidiennement à partir de sources hétérogènes, en les traduisant en informations compréhensibles et utilisables, tout en respectant pleinement la vie privée, l'intégrité des données et la propriété intellectuelle, pour le bien de tous.

Gemelli Generator, construit en collaboration avec l'Università Cattolica del Sacro Cuore, est l'un des projets du parc scientifique et technologique Gemelli (GSTeP) de la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, dans le but de fournir aux médecins et aux chercheurs un vaste centre de recherche.

Pour soutenir le diagnostic et le traitement ainsi que les processus cliniques, Gemelli Generator offre des services d'intelligence artificielle et de traitement des Big Data pour l'intégration des données cliniques et le développement de modèles prédictifs ; le but est d'obtenir une valorisation clinique et scientifique des compétences, des processus et des données de l'entrepôt de données (EDD) de la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, grâce à des services avancés d'extraction, de collecte et d'analyse de données.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée. Ces déclarations peuvent concerner, sans s'y limiter, les attentes de Palantir concernant le montant et les conditions du contrat et les avantages escomptés de nos plateformes logicielles. Les déclarations prospectives sont soumises de façon intrinsèque à des risques et des incertitudes, dont certains ne peuvent être prévus ou quantifiés. Les déclarations prospectives sont basées sur les informations disponibles au moment de leur publication et sont basées sur les attentes actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction à ce moment-là en ce qui concerne les événements futurs. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Ces risques et incertitudes comprennent notre capacité à répondre aux besoins spécifiques de nos clients, l'incapacité de nos plateformes à satisfaire nos clients ou à fonctionner comme prévu, la fréquence ou la gravité des erreurs de logiciel et de mise en œuvre, la fiabilité de nos plateformes et la capacité de nos clients à modifier ou à résilier le contrat. Des informations supplémentaires concernant ces risques et incertitudes, ou autres, sont incluses dans les documents que nous déposons périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230908776258/fr/