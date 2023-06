Sequoia investit pour la première fois dans Mach Industries dans le domaine des technologies de la défense

La startup de défense Mach Industries a levé 5,7 millions de dollars lors d'un tour de table dirigé par Sequoia Capital. Il s'agit du tout premier investissement dans les technologies de défense dans l'histoire du géant du capital-risque, ont déclaré les deux entreprises.

Le financement par Sequoia d'une technologie visant à utiliser la création d'hydrogène sur le champ de bataille témoigne de l'intérêt récent des investisseurs de la Silicon Valley pour les technologies qui renforcent la sécurité nationale des États-Unis et pour la collaboration avec le ministère de la défense.

"Il y a une transition technologique en cours, et des événements récents comme la guerre en Ukraine ont mis en évidence les lacunes des systèmes de défense actuels", a déclaré par courriel à Reuters Shaun Maguire, un partenaire de Sequoia qui a codirigé l'opération avec Stephanie Zhan, une autre partenaire.

"Un effort de modernisation majeur est en cours pour faire progresser la technologie de défense américaine et construire une nouvelle génération de systèmes militaires.

Fondée en 2022 par Ethan Thornton, ancien élève du MIT et Thiel Fellow, Mach Industries se concentre sur la construction d'une solution matérielle utilisant des techniques de création et de combustion d'hydrogène provenant du terrain. Elle travaille à la mise au point d'un système d'arme qui utilise la réaction chimique de l'oxygène et de l'hydrogène pour créer une puissante explosion qui pourrait alimenter des véhicules aériens sans pilote et des dispositifs de protection aérienne.

Mach, dont le siège se trouve à Austin, au Texas, a déclaré que le financement sera utilisé pour le développement de produits, l'embauche de talents et l'agrandissement des installations.

Nous avons construit des installations à Boston et à Austin et nous nous dirigeons maintenant vers la production. Nous espérons pouvoir déployer des systèmes au cours de l'année prochaine, a déclaré M. Thornton lors d'un entretien téléphonique avec Reuters, ajoutant que l'entreprise travaille déjà avec le Pentagone dans le domaine de la recherche.

Le marché des technologies de défense devrait bondir à 184,7 milliards de dollars d'ici 2027, porté par la demande croissante du gouvernement américain en technologies innovantes pour atteindre ses objectifs de sécurité nationale, selon une étude de PitchBook.

Les investisseurs de la Silicon Valley ont longtemps été réticents à investir dans les technologies de défense, en raison de problèmes de rentabilité et de réputation liés à l'utilisation de ces technologies.

Cependant, la reconnaissance croissante de l'importance de la technologie de défense dans la protection de la sécurité nationale a incité les sociétés de capital-risque, dont Andreessen Horowitz et Founders Fund, à s'exprimer sur le financement des start-ups de technologie de défense, dont Anduril et Palantir.

En 2022, les sociétés de capital-risque ont investi 34,3 milliards de dollars dans les startups du secteur des technologies de la défense, soit le double du montant investi en 2019, selon les données de PitchBook.

Sequoia Capital, qui vient d'annoncer qu'elle avait coupé les liens avec sa franchise d'investissement en Chine et en Inde pour se concentrer sur l'investissement dans les startups technologiques aux États-Unis et en Europe, cherche à soutenir les fondateurs qui travaillent sur des applications de défense plus larges.

"L'avenir de la technologie de défense sera façonné par de nombreuses avancées que nous observons aujourd'hui dans les domaines de l'intelligence artificielle, des systèmes autonomes et des capacités spatiales, entre autres", a déclaré M. Maguire de Sequoia. (Reportage de Krystal Hu à San Francisco ; Rédaction de Leslie Adler et Jonathan Oatis)