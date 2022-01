Roger S. Braugh, Jr. a démissionné de son poste de directeur général de Paleo Resources, Inc. Laura Pommer Fidler, directrice générale de la filiale à 100 % de Paleo, EF Resources, Inc., et de sa filiale indirecte EnergyFunders LLC, a été nommée directrice générale de Paleo. Laura était auparavant PDG et géologue principale de Century Natural Resources.