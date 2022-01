Paleo Resources, Inc. annonce des changements de direction 22/01/2022 | 00:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Paleo Resources, Inc. a annoncé des changements au sein de son conseil d'administration et de ses dirigeants. Thomas M. Crain, Jr. a démissionné du poste de secrétaire et Jeff Harder a démissionné du poste de directeur de la société. M. Crain et M. Braugh resteront directeurs de la société. Garrett Glass a été nommé directeur de la société pour combler le poste vacant créé par la démission de M. Harder. Virginia Urban Light, secrétaire et vice-présidente de l'ingénierie des réservoirs et des affaires réglementaires de EF Resources, Inc. et EnergyFunders LLC, a été nommée secrétaire et vice-présidente de l'ingénierie des réservoirs et des affaires réglementaires de Paleo. Garrett est actuellement associé directeur et cofondateur d'une société de développement immobilier et possède 20 ans d'expérience en gestion commerciale et financière. Auparavant, en tant que directeur financier, Garrett a passé les 14 dernières années à créer des entreprises aux côtés du fondateur et PDG d'une entreprise d'investissement de plusieurs milliards de dollars, principalement axée sur l'élevage et les investissements énergétiques. Virginia a précédemment occupé le poste de vice-présidente de l'ingénierie des réservoirs et des évaluations chez Gaedeke Energy, où elle continue de participer à la gestion des réserves internes et aux efforts de recherche et développement.

