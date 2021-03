Palfinger AG : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité 08/03/2021 | 08:39 Jordan Dufee 08/03/2021 | 08:39 achat En cours

Cours d'entrée : 33€ | Objectif : 39€ | Stop : 28.5€ | Potentiel : 18.18% Après plusieurs semaines d'oscillations horizontales, le titre Palfinger AG pourrait bien renouer avec une orientation franche. La sortie de l'actuel trading range devrait donner le point de départ d'un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 39 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 22.8 EUR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 33.35 EUR.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 33.9 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Véhicules et machines lourdes - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PALFINGER AG 25.68% 1 458 PACCAR, INC. 9.12% 32 664 KOMATSU LTD. 16.24% 28 593 KUBOTA CORPORATION 5.66% 26 541 EPIROC AB 16.97% 23 929 CNH INDUSTRIAL N.V. 17.37% 20 403 KNORR-BREMSE AG -7.61% 19 815 ALSTOM -8.15% 18 931 KION GROUP AG 4.53% 11 616 AGCO CORPORATION 29.40% 10 034 OSHKOSH CORPORATION 32.04% 7 772

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 1 728 M 2 053 M - Résultat net 2021 79,6 M 94,6 M - Dette nette 2021 439 M 521 M - PER 2021 15,4x Rendement 2021 2,01% Capitalisation 1 224 M 1 458 M - VE / CA 2021 0,96x VE / CA 2022 0,91x Nbr Employés 10 441 Flottant 35,9% Prochain événement sur PALFINGER AG 09/04/21 Détachement de dividende final Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 35,77 € Dernier Cours de Cloture 32,55 € Ecart / Objectif Haut 32,1% Ecart / Objectif Moyen 9,88% Ecart / Objectif Bas -27,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Andreas Klauser Chief Executive Officer Felix Strohbichler Chief Financial Officer Hubert Palfinger Chairman-Supervisory Board Martin Zehnder Chief Operating Officer Alois Weiss Member-Supervisory Board